Ярославца наняли делать ремонт в ванной, а он украл у хозяев квартиры золото Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудниками костромской полиции задержан 33-летний ярославец, который подозревается в краже золотых украшений.

Заявление о пропаже золота написала его хозяйка. 20-летняя девушка учится в Ярославле и дома в Нерехте бывает редко. И в один из своих приездов обнаружила, что шкатулка, где она хранила украшения, пуста.

Во время проверки полицейские выяснили, что в квартире был посторонний. Мать потерпевшей решила сделать дочери сюрприз и через сайт объявлений наняла рабочего из Ярославля, чтобы тот сделал в ванной ремонт. Мастером оказался человек, который уже не раз попадал в поле зрения полиции за совершение имущественных преступлений.

В Ярославле мужчину задержали и доставили в Костромскую область. Подозреваемый не стал отпираться и признался в краже.

- Он приехал в Нерехту и после беглого осмотра начал на объекте бурную деятельность, чем и «заработал» доверие заказчицы. Однажды хозяйка квартиры оставила его и ушла в магазин. Воспользовавшись моментом, злоумышленник обыскал жилплощадь и в одной из комнат нашел шкатулку с драгоценностями. Нанимательнице объяснил свое исчезновение неотложным делом, а сам с добычей скрылся. Затем он сдал похищенное в ярославский ломбард, а вырученные 12 тысяч рублей потратил, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.