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Общество6 июля 2021 15:02

Отлетел на несколько метров: в Ярославле на перекрестке столкнулись мотоцикл и легковушка

Водителя мотоцикла экстренно госпитализировали
Влада Красоткина
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На пересечение улицы Гагарина и Московского проспекта столкнулись мотоцикл и автомобиль. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано Ярославль"

На пересечение улицы Гагарина и Московского проспекта столкнулись мотоцикл и автомобиль. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано Ярославль"

6 июля в Ярославле на пересечение улицы Гагарина и Московского проспекта столкнулись мотоцикл и автомобиль марки «Шевроле».

Удар был сильным, водитель мотоцикла отлетел на несколько метров от своего транспортного средства . Прохожие отказывали ему первую помощь.

- По предварительной информации, водителя мотоцикла госпитализировали с травмами, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Очевидцы рассказали, что пострадавшему не уступили дорогу. После этого он врезался в легковушку. На данный момент подробности обстоятельства ДТП выясняются.