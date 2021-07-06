Отлетел на несколько метров: в Ярославле на перекрестке столкнулись мотоцикл и легковушка

На пересечение улицы Гагарина и Московского проспекта столкнулись мотоцикл и автомобиль. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано Ярославль"
6 июля в Ярославле на пересечение улицы Гагарина и Московского проспекта столкнулись мотоцикл и автомобиль марки «Шевроле».
Удар был сильным, водитель мотоцикла отлетел на несколько метров от своего транспортного средства . Прохожие отказывали ему первую помощь.
- По предварительной информации, водителя мотоцикла госпитализировали с травмами, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Очевидцы рассказали, что пострадавшему не уступили дорогу. После этого он врезался в легковушку. На данный момент подробности обстоятельства ДТП выясняются.