В Ярославском регионе будут работать вертолеты санавиации Фото: Александр ГЛУЗ

В Ярославской области уже в самое ближайшее время начнет работать санитарная авиация. Сейчас на сайте госзакупок принимаются заявки от авиапредприятий, готовых оказывать соответствующие услуги.

Результаты торгов станут известны к середине июля.

Принять участие в аукционе могут компании, вертолеты которых базируются в пределах 150 километров от Ярославля. Машины должны быть максимальной взлетной массой от 2 до 4 тысяч килограммов и выпущенные не ранее 1 января 2014 года. В вертолете должны быть два места для медицинского персонала и одно для пациента.

Контракт с победителем торгов будет заключен до конца года. Стоимость работ – 25 миллионов 100 тысяч рублей.

Одна из площадок для вертолетов санавиации будет находиться рядом с областной больницей. Площадка уже достраивается.