В Ярославской области молодой специалист вернул субсидию, полученную на приобретение жилья

На покупку собственного дома житель Пошехонского района получил почти 1,2 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области еще одного молодого специалиста заставили вернуть субсидию, полученную по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на приобретение жилья.

На покупку собственного дома житель Пошехонского района получил почти 1,2 миллиона рублей. Когда семья обосновалась на месте, оказалось, что эти деньги не положены из-за различных тонкостей и нюансов законодательства, на которые не обратили внимание работники, субсидию выдававшие. Иск о возврате средств подали представители Департамента АПК и потребительского рынка региона и суд решил, что деньги нужно вернуть.

- Согласно вынесенному решению мужчина должен был выплатить практически 1,2 миллион рублей в результате нецелевого использования бюджетных средств. Зная о необходимости оплаты задолженности, самостоятельно принимать меры по исполнению судебного решения должник не торопился. В связи с этим судебный пристав проверил имущественное положение неплательщика, установив счета в кредитном учреждении, судебный пристав обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на них. Данные меры принудительного исполнения повлияли на должника. В настоящее время долг по социальной выплате погашен в полном объеме, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

В прошлом году в похожую ситуацию попала сельский врач Анна Балашова, с которой также потребовали около миллиона рублей, ранее полученного на покупку жилья. Тогда процесс вмешался губернатор области Дмитрий Миронов.

- Наказывать людей за чужую некомпетентность непозволительно. Каждый, кто принимает решение, должен отвечать за него, - написал тогда Дмитрий Миронов.