Рыбинские спортсменки победили на первенстве мира по гиревому спорту Фото: Правительство Ярославской области

В Литве в городе Каунас со 2 по 4 июля проходило юниорское первенство мира по гиревому спорту. В соревнованиях приняли участие более 250 атлетов из 11 стран. Спортсменки из Ярославской области выступали в составе сборной России.

- Рыбинские спортсменки Екатерина Верховцева и Алена Дрожженикова впервые выступили на стартах мирового уровня и показали блестящий результат. Поздравляю с победой и наших девушек, и их наставников, чья работа делает рыбинскую школу гиревого спорта одной из сильнейших в стране, – отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

В правительстве области рассказали, что 15-летняя спортсменка из Рыбинска Алена Дрожженикова взяла золото в дисциплине «толчок по длинному циклу» с результатом 125 подъемов гирь по 12 килограммов среди девушек до 16 лет. Ее землячка, 18-летняя Екатерина Верховцева, победила с результатом 223 подъема в рывке гири 16 килограммов среди девушек старшей группы.