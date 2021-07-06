15-летняя жительница Ярославской области подозревается в краже с банковского счета Фото: Александр ГЛУЗ

19-летняя знакомая оставила свою банковскую карту на хранение юной злоумышленнице. Подозреваемая, недолго думая, решила воспользоваться ситуацией и сняла со счета 11 тысяч рублей. После этого она потратила деньги на свои личные нужды.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.