Комиссия не нашла конфликта интересов в действиях мэра Ярославля. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

Вчера, 5 июля, прошло заседание комиссии муниципалитета Ярославля. На заседании рассмотрели результаты прокурорской проверки, которая заподозрила конфликт интересов в действиях градоначальника. Речь идет о некой личной заинтересованности Владимира Волкова в строительстве торгового центра на месте, где раньше находился ТЦ «Карусель».

- По результатам работы комиссия установила отсутствие конфликта интересов при осуществлении мэром города своих полномочий, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.