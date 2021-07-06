В Ярославле сгорел «Мерседес»: поджог или техническая неисправность?

Машина загорелась около часа ночи. ФОТО: читатель КП

Сегодня ночью во дворе дома №7 корпус 2 на проспекте Ленина в Ярославле сгорел «Мерседес». Машина загорелась около часа ночи. Полыхало так, что за считанные минуты иномарка была полностью уничтожена. Пострадал и второй автомобиль - "Тойота", который находился рядом на стоянке.

- В 00.47 поступило сообщение в возгорании. Ликвидация пожара в 01:08. Повреждены две машины, пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Пока не ясно, что это было: поджог или техническая неисправность иномарки. Результаты экспертизы будут известны не ранее, чем через пару недель.