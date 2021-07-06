Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2021 9:00

В ярославские больницы будут госпитализировать только тех пациент, кто сделал прививку от ковида

Либо ярославцев с отрицательным тестом на коронавирус
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В стационарах ярославских больниц будут лечиться те пациенты, которые сделали прививку от ковида.

В стационарах ярославских больниц будут лечиться те пациенты, которые сделали прививку от ковида.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28 июня департамент здравоохранения Ярославской области оформил приказ о том, что в стационарах ярославских больниц теперь можно лежать только тем пациента, кто сделал прививку против коронавируса.

- Плановая госпитализация осуществляется при наличии сведений о проведенной вакцинации против COVID-19 или отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР, выполненного не позднее 3 дней до госпитализации, - информирует пациентов Ярославская областная больница на своем официальном сайте.

Следует отметить, что на детей и подростков до 18 лет требование прививки не распространяется.