В ярославские больницы будут госпитализировать только тех пациент, кто сделал прививку от ковида

В стационарах ярославских больниц будут лечиться те пациенты, которые сделали прививку от ковида. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28 июня департамент здравоохранения Ярославской области оформил приказ о том, что в стационарах ярославских больниц теперь можно лежать только тем пациента, кто сделал прививку против коронавируса.

- Плановая госпитализация осуществляется при наличии сведений о проведенной вакцинации против COVID-19 или отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР, выполненного не позднее 3 дней до госпитализации, - информирует пациентов Ярославская областная больница на своем официальном сайте.

Следует отметить, что на детей и подростков до 18 лет требование прививки не распространяется.