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Общество6 июля 2021 8:30

Заведующую ярославского детского сада подозревают в получении взятки

По версии следствия, женщина получила сумму в размере 27 тысяч рублей
Влада Красоткина
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Следователи собирают доказательную базу по делу подозреваемой.

Следователи собирают доказательную базу по делу подозреваемой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 47-летнюю заведующую детского сада подозревают в получении взятки. По версии следствия, женщина получила 27 тысяч рублей от организации, которая занимается поставкой дошкольных товаров.

- Подозреваемая получила взятку за заключение договоров с дошкольной коммерческой организацией, - рассказали в СКР по Ярославской области.

В настоящее время следователи собирают доказательную базу по делу подозреваемой.