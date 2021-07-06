Заведующую ярославского детского сада подозревают в получении взятки

Следователи собирают доказательную базу по делу подозреваемой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 47-летнюю заведующую детского сада подозревают в получении взятки. По версии следствия, женщина получила 27 тысяч рублей от организации, которая занимается поставкой дошкольных товаров.

- Подозреваемая получила взятку за заключение договоров с дошкольной коммерческой организацией, - рассказали в СКР по Ярославской области.

В настоящее время следователи собирают доказательную базу по делу подозреваемой.