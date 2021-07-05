Житель Ярославской области расстрелял машину бывшей жены

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что мужчину могут привлечь лишь к административной ответственности. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вчера, 4 июля, в поселке Петровское Ростовского района 50-летний мужчина расстрелял машину своей бывшей жены из ружья. Об этом сообщил портал 76RU. Экс-супруг должен был привезти женщине документы, но когда приехал, первым делом накинулся на нее с кулаками. Потерпевшая и ее подруга вытолкнули мужчина из дома. Тогда он достал ружье и начал стрелять по припаркованной машине бывшей жены. Женщина начала вызывать полицию.

— Бывший муж спокойно стоял и наблюдал за происходящим. Когда я попросила его забрать, участковый ответил мне: «Я ничего не могу с ним сделать», — рассказывала порталу 76RU потерпевшая. — А ведь мой бывший муж в этот момент был еще и пьяным.

Немного позже злоумышленник сам уехал, но по дороге попал в аварию – машина съехала в кювет. После ДТП его задержали сотрудники ГИБДД, но уже наутро отпустили. Также сотрудники правоохранительных органов заявили, что мужчину могут привлечь лишь к административной ответственности.

- Заявление зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.