В поселке Норское в Ярославле изменится местоположение остановки общественного транспорта Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня сотрудники городского транспорта и администрации Дзержинского района обсудили перенос остановки с Красноперевальского переулка к «Норским резиденциям». Такая просьба поступила от жителей Норского.

- Мы рассмотрели все технические возможности, определили новое место. Оно находится вблизи поворота к заводу керамических изделий. Территория позволяет разместить здесь конечный остановочный пункт для маршрутов №№6, 10 и 66. Остановка начнет функционировать с 14 июля, — сказал первый заместитель директора ДГХ — начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

В мэрии города рассказали, что с 14 июля в Норском будут организованы дополнительные маршруты - это внутрирайонные автобусы №№ 70 и 77, а также новый №66, который будет закольцован и обеспечит связь с центром города, Московским проспектом и Суздальским шоссе.