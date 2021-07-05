Не стрелять: в Ярославской области введен запрет на любительскую и спортивную охоту на кабанов Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области до 28 августа вводится запрет на охоту на кабанов. Такое решение принято с целью предотвращения распространения африканской чумы свиней.

- Сейчас реализуется план мероприятий по ликвидации вспышки африканской чумы у диких кабанов и предотвращению распространения заболевания, – уточнил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. – Запрет на любительскую и спортивную охоты введен на территории Борисоглебского, Высоковского, Вощажниковского, Угличского охотничьих хозяйств Ярославской области. Соответствующие территории находятся в 20-километровой зоне от выявленного очага АЧС.

В правительстве области рассказали, что до 28 августа ограничение на ведение охоты вводится на территориях организации «Областное общество охотников и рыболовов», Давыдовского охотничьего хозяйства, охотничьего хозяйства «Вита», общедоступного охотничьего угодья Борисоглебского муниципального района, Ильинского охотничьего хозяйства «Мир охоты» и охотничьего хозяйства «Позитив».