В Рыбинске откроется новый пункт вакцинации от COVID-19

В Рыбинске с 6 июля откроется еще один пункт вакцинации от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Рыбинске с 6 июля откроется еще один пункт вакцинации от коронавируса. Привиться можно будет в здании Общественно-культурного центра по адресу улица Чкалова,89. Первые 20 человек, которые вакцинируются здесь, получат билеты на открытие виртуального концертного зала, которое пройдет 13 сентября, сообщили в администрации Рыбинска.

Пункт вакцинации оборудуют на первом этаже ОКЦ. Пока что запись на прививку не требуется. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Прививочный кабинет будет работать пять дней в неделю, с понедельника по пятницу, с 12:00 до 19:00.

Это уже четвертый выездной пункт вакцинации, открытый в Рыбинске. Остальные работают в школе №26 (здесь могут привиться сотрудники образовательных учреждений), в ТЦ «Сенная площадь» и в МФЦ.

Также можно привиться в поликлиниках по следующим адресам:

- поликлиника городской больницы №3, прививочный кабинет по адресу: ул. Черняховского, д. 14, 4 этаж, кабинет 416.

Запись на вакцинацию осуществляется при личном или телефонном обращении в регистратуру по телефону +7(4855) 20-60-50, через портал Госуслуг, на сайте медицинского учреждения (https://gb3rybinsk.nethouse.ru/).

- поликлиника городской больницы № 4, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Цимлянская, д.3.

Для записи на прививку против коронавирусной инфекции можно обратиться во взрослую поликлинику лично, через портал Госуслуг, запись ведется на официальном сайте больницы (gb4-rybadm.ru), а также по телефону +7(4855) 20-00-33.

- поликлиника городской больницы №2 им. Н.И. Пирогова, прививочный кабинет находится по адресу: ул.Максима Горького, д.58

Запись на проведение вакцинации проводится в кабинете № 222 (при личном обращении), по телефону +7(4855) 20-29-17, на портале Госуслуг, на сайте лечебного учреждения (http://bolnica-pirogova.ru/).

- городская поликлиника №3 имени Н.А.Семашко

Запись на вакцинацию ведется в регистратуре +7(4855) 22-22-21, 20-55-95, при обращении лично в регистратуру поликлиники, на портале Ярославской области (https://intermed76.ru/) и на портале Госуслуг.

Прививочные кабинеты в поликлиниках городской больницы №1 находятся:

- поликлиника № 1 ул.50 лет ВЛКСМ, 54

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону +7(4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.

- поликлиника № 2 ул.Кулибина,18

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону +7(4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.

- поликлиника №3, ул.Свободы, 4а

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону +7(4855) 28-24-65, 28-24-66, на портале Госуслуг.

- поликлиника №4 ул.З. Космодемьянской,1а

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону +7(4855) 21-58-72, на портале Госуслуг.