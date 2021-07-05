В ярославском депздраве назвали причины очереди в детской больнице

Ярославцы стояли у порога клиники с раннего утра ФОТО: группа "ВКонтакте" Ярославль LIVE, Анна Шумер

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области пояснили, почему в областной детской больнице сегодня, 5 июля, образовалась огромная очередь. По словам родителей, многим из них, чтобы попасть на прием, пришлось стоять у порога клиники с раннего утра.

- Очередь у консультативно-диагностического центра Ярославской областной детской больницы образовалась в связи с тем, что в лечебном учреждении строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. Чтобы избежать тесного контакта внутри помещения, люди ожидали своей очереди в регистратуру на свежем воздухе. Большое количество людей связано с тем, что они решили приехать за явкой лично, - сообщили в пресс-службе департамента.

Кроме того, пояснили в ведомстве, увеличилось число пациентов, которых направили в больницу на обследование аппаратом МРТ с мощностью в 1,5 Тесла. Когда этого аппарата не было в Ярославле, пациенты ездили в клиники Москвы. Многим, особенно ребятам с онкологией, по показаниям приходилось это делать раз в три месяца.

- В связи с большим количеством пациентов усилена работа регистратуры. Посетителей обслуживают во всех окнах. Аппарат единственный в области, исследования проводятся с 8 до 17.00, в первую очередь детям, находящимся на стационарном лечении, пациентам областного перинатального центра, детям из детских домов города и области, - так в департаменте объяснили большое скопление людей.