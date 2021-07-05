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Общество5 июля 2021 13:39

Бил молотком и гладильной доской: 20-летний ярославец напал на родного брата

В прокуратуре рассказали, что между родственниками вспыхнул конфликт
Влада Красоткина
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Обвиняемый признал свою вину.

Обвиняемый признал свою вину.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дзержинском районе Ярославля два брата повздорили между собой. Спор парней закончился тем, что младший 20-летний брат избил своего 32-летнего брата. Состояние пострадавшего было тяжелое, ему понадобилась серьезная медицинская помощь.

- Обвиняемый в ходе домашнего конфликта с 32-летним братом нанес ему несколько ударов молотком и каркасом гладильной доски по рукам, ногам и туловищу, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Обвиняемый признал свою вину. Это стало смягчающим обстоятельством в расследовании уголовного дела, поэтому ему назначили три года лишения свободы условно.