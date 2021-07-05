"Очередь занимали с 5 утра": у ярославских больниц собрались гигантские очереди на ПЦР-тест

В медицинской лаборатории на улице Сизова очередь вышла за пределы медучреждения. Фото: группа "ВКонтакте" Ярославль LIVE

Утро понедельника у многих жителей Ярославля началось с огромных очередей в больницах. В период летних отпусков все больше ярославцев идут сдавать тест на коронавирус. Но чтобы успеть сдать мазок, нужно занимать очередь с пяти часов утра.

В медицинской лаборатории на в Ленинском районе очередь вышла за пределы медучреждения

- Пришли сделать тест на коронавирус, два часа уже в очереди. Некоторые люди стоят с пяти утра, - написала жительница ярославля в группе "Ярославль Live".

Такая же очередь собралась и в 3-ей областной детской больнице. Люди подошли ко входу к половине седьмого утра. Правда, тест на коронавирус тут не делают - эта очередь из тех, кому нужно записаться на прием к врачам.

Такая же очередь собралась и в 3-ей областной детской больнице. Фото: группа "ВКонтакте" Ярославль LIVE, Анна Шумер

- Информация по возникшим очередям уточняется, - рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.