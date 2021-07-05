Жителя Ярославской области оштрафовали за оскорбление соседки в чате Фото: Полина Вачнадзе

В прокуратуру Некрасовского района обратилась местная жительница: женщина пожаловалась на публичное оскорбление в чате, где общались члены садоводческого товарищества.

В марте этого года участники чата активно и на повышенных тонах обсуждали вопрос газификации участков. И один из соседей написал в адрес женщины много нелицеприятных слов, оскорбляющих ее честь и достоинство.

Жительница Некрасовского района решила, что такое неуважение не должно оставаться безнаказанным и написала заявление в прокуратуру.

- По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление». Мировой судья назначил виновному наказание в виде штрафа в сумме 3000 рублей, - пояснили в прокуратуре Некрасовского района.

Судебный акт в силе пока не вступил.