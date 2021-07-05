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Происшествия5 июля 2021 9:55

В ночной аварии в Ростовском районе погибли два человека

Машина вылетела в кювет и перевернулась
Полина Вачнадзе
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Машина вылетела в кювет и перевернулась

Машина вылетела в кювет и перевернулась

Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП на дороге «Угодичи-Погорелово» в Ростовском районе произошло сегодня, 5 июля, рано утром, около 5 часов. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась.

И водитель, и пассажир – мужчины 38 и 55 лет – погибли на месте ДТП.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, медики. По факту ДТП проводится проверка, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.