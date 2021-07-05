Ярославским наркоторговцам грозит пожизненное лишение свободы

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении семи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении семи человек: на скамье подсудимых скоро окажутся шестеро молодых людей и одна девушка. Они обвиняются в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. Подсудимым от 20 до 34 лет, пятеро – наркозависимые, двое – ранее уже судимые за похожие преступления.

По версии следствия, на счету «компании» - 9 эпизодов преступлений. Полицейские изъяли около килограмма наркотиков разных видов: боле 560 граммов «соли», более 200 граммов мефидрона и более 250 граммов амфетамина.

- Фигуранты были задержаны в ходе оперативно розыскных мероприятий с августа по ноябрь 2020 года. Ранее между собой они не были знакомы, так как общались только с помощью Интернета и в мессенджерах. В ходе оперативных, следственных мероприятий была установлена связь между участниками группы, подтвержденная собранной доказательственной базой в ходе расследования уголовного дела. Было доказано, что все участники группы «работали» на один и тот же интернет-магазин, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Если участников группы признают виновным, то в места не столь отдаленные они оправятся на большой срок, возможно, что и пожизненно.