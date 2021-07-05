В Ярославле на «Лакокраске» произошел пожар

Пожар на "Лакокраске" быстро потушили. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Вчера вечером, 4 июля, столб черного дыма в районе Полушкиной рощи, напугал ярославцев. Но все оказалось не так страшно, как представлялось, глядя на черные клубы. Пожар действительно был, произошел он на предприятии «Лакокраска».

Как пояснили пожарные, загорелся мусор, сваленный на площадке на территории компании. В 20.45 поступило сообщение о возгорании, в 21.15 огонь уже потушили. Никто не пострадал.

На этой неделе в Ярославскую область вновь вернется жаркая погода. Чревата она не только тепловыми и солнечными ударами, плохим самочувствием у тех, кто не переносит зной,но и пожарами. Они могут возникнуть, казалось бы, от мелочи: непотушенного окурка или осколка стекла. Поэтому будьте осторожны!