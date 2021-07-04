Житель Ярославской области задолжал банку 330 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителю села Новый Некоуз Ярославской области для заключения сделки потребовалось 400 тысяч рублей. Он решил их взять в банке и оформил кредит. По прошествии времени стало понятно, что мужчина не выплачивает нужную сумму назад. Тогда банк подал на неплательщика в суд, и приставы напомнили должнику о его обязанностях. Помимо этого, они провели проверку и узнали, что у мужчины есть автомобиль, пользоваться которым ему запретили до полной выплаты долга.

- Вскоре данное ограничение пошло наперекор планам автовладельца. Он явился на прием к приставу-исполнителю, где получил разъяснения, что для снятия ограничения необходима полная уплата долга, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. - Сделку мужчина решил не откладывать и совершить срочно. Должник выплатил более 330 тыс. рублей кредитного долга. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, ограничения с имущества сняты.