В Рыбинске открылся пункт вакцинации от COVID-19 для учителей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на базе школы №26 открылся мобильный пункт вакцинации. Он работает для сотрудников школ. Любой желающий преподаватель может туда придти и сделать прививку. Сейчас вакцинировано около 200 учителей и работников образовательных учреждений.

- В моем коллективе 45 человек преподавательского состава. В нашей школе учатся около 700 ребят. Как и в любом коллективе, кто-то отказался, другие приняли информацию. Несмотря на то, что сотрудники уже находятся в отпуске, большинство с пониманием отнеслись и пришли. Организованный пункт – это очень удобно, - рассказал директор школы №28 Сергей Кукушкин.