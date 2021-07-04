В Ярославскую область вернется знойное лето Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошедшая неделя в Ярославской области дала жителям отдохнуть от жары. Дни были прохладные, а некоторые ночи даже холодные. Но с 5 июля к нам вновь вернется летний зной и солнце.

- Жителей Центральной России ждет практически ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого. Благодаря этому температурный фон к концу неделе окажется на 5-7 градусов выше положенного по многолетней норме июля (дневная норма + 23), - сообщили в Центре «Фобос».

5 июля ожидается солнечная погода, температура воздуха – 24-26 градусов.

6 июля – такая же жаркая погода, как и накануне. Дождя не предвидится.

7 июля воздух прогреется еще больше, температура может достигать 28-29 градусов. Ночи станут теплее – в среднем 15-16 градусов.

С 8 июля столбик термометра поднимется до 30-31 градуса и будет немного опускаться только ночью. Осадков не ожидается, малооблачно.

9 июля, скорей всего, облака могут иногда прятать солнце, но холоднее от этого не станет – 29-30 градусов тепла.

В выходные 10 и 11 июля солнце также будет греть жителей региона, облака уйдут и температура воздуха может достичь 31 градуса.

В жаркие дни не забывайте носить головные уборы, пить много воды и мазаться солнцезащитным кремом.