В Ярославле поймали 36-летнего наркоторговца

Сотрудниками полиции пойман наркоторговец Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославле 36-летний житель Фрунзенского района обвиняется по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Мужчина в июне этого года оборудовал тайник, где прятал наркотики. Однако сотрудники полиции это быстро заметили, и злоумышленник был задержан. Во время досмотра правоохранительные органы нашли и изъяли у обвиняемого 17,9 граммов наркотических и психотропных веществ. По закону РФ такая масса найденного является уже крупным размером.

- Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.