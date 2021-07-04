Скончалась от полученных травм: в Ярославской области произошло ДТП с участием квадроцикла

Авария случилась в Рыбинском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера вечером, 3 июля, примерно в 20:50 в Рыбинском районе на трассе «Рыбинск-Арефино» произошла авария. Автомобиль «ВАЗ», за рулем которого находился 44-летний мужчина, столкнулся с квадрациклом под управлением 37-летнего водителя. До столкновения они двигались параллельно друг другу.

В результате ДТП 35-летняя пассажирка квадроцикла погибла от полученных травм почти сразу после аварии.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.