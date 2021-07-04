Житель Ярославской области предложил взятку в 30 тысяч рублей сотруднику ГИБДД Фото: Мария ЛЕНЦ

56-летний житель Мышкинского района обвиняется по двум статьям: «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов» и «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

Установлено, что в апреле этого года мужчина ехал по дороге на своей машине не пристегнутый и его остановил сотрудник ГИБДД. Пока инспектор проверял документы, он заметил, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. Для того, чтобы избежать наказания, водитель предложил сотруднику ГИБДД 30 тысяч рублей в качестве взятки.

- Сотрудник полиции отказался принимать деньги и сообщил о совершенном преступлении в дежурную часть. Суд назначил жителю Мышкина наказание в виде двух лет лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.