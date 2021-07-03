Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 июля 2021 года: за сутки умерли пять человек, 157 заболели

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 44 282 (+157)

Всего заражений в России: 5 585 799 (+23 543)

Умерли в Ярославской области: 719 человек (+5)

Умерли в России: 137 262 (+697)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 50-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Массовые мероприятия отменены до 15 июля

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в различных торговых комплексах, работать не будут.