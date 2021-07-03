Зацепил на повороте: в Ярославле произошло ДТП с участием такси и мотоциклиста

«Ниссан Альмера» при повороте налево зацепил мотоцикл. Фото: группа ВКонтакте "Ярославль Live"

2 июля на улице Попова Фрунзенского района Ярославля произошло ДТП с участием машины такси марки «Ниссан Альмера» и мотоцикла.

- По предварительной информации, «Ниссан Альмера» при повороте налево зацепил мотоцикл, под управлением 31-летнего мужчины, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

На следующий день после аварии 31-летний водитель мотоцикла обратился за медицинской помощью. Ему было назначено амбулаторное лечение.