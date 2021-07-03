В Рыбинске заработал столетний фонтан

Фонтан будет работать в теплые и солнечные дни и по выходным. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске завершили реставрацию столетнего фонтана, который находится в Карякинском саду. Работы начались еще зимой. Перед подрядчиком стояла сложная задача: многое нужно было воссоздать, ведь фонтан долгое время был неисправен.

Рабочим удалось восстановить чугунную и большую бетонную чаши фонтана и подвести новые коммуникации. После конструкция прошла гидроиспытания.

— Учитывая его возраст, наша задача была как минимум не испортить, и как максимум повторить все тонкости объекта. Постарались при подготовке проекта по фотографиям, описаниям восстановить бетонную чашу, — рассказал директор подрядной фирмы ООО «Ман» Андрей Маслов.

Теперь старейший фонтан Рыбинска будет работать в теплые и солнечные дни, а также по выходным. Средства на восстановление были выделены из городского бюджета.