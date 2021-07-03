В общественном транспорте Ярославля прошла облава на нарушителей масочного режима

Полиция с проверкой нагрянула в общественный транспорт Ярославля. Фото: Мэрия Ярославля

В общественных местах Ярославля начали проходить рейды, которые направлены на проверку масочного режима: пользуются жители средствами индивидуальной защиты или нет.

2 июня полиция с такой проверкой нагрянула в общественный транспорт областного центра. Но штраф нарушителям без маски выписывать не стали, а провели с ними профилактическую беседу.

— В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Ярославле мы усилили контроль за соблюдением масочного режима при проезде в общественном транспорте. Водители и кондукторы обязаны носить маски непосредственно при выполнении должностных обязанностей. Также ведем работу с пассажирами. На сегодняшний день средствами индивидуальной защиты пользуется небольшая часть граждан. За отсутствие масок предусмотрены штрафы для пассажиров, но у нас цель не оштрафовать, а предупредить ярославцев, - рассказал первый заместитель директора ДГХ — начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Напомним, что обязательный масочный режим в Ярославской области ввел губернатор Дмитрий Миронов 16 мая 2020 года. "КП-Ярославль" просит читателей заботиться о своем здоровье и пользоваться средствами индивидуальной защиты.