В Рыбинске закончат ремонт Комсомольской площади раньше намеченного срока

Рабочие завершают укладку тротуарной плитки. Фото: Администрация Рыбинска

В Зачеремушном районе Рыбинска идет активная реконструкция Комсомольской площади. Строители работают даже в выходные дни, поэтому объект сдадут на две недели раньше положенного срока, который был назначен на 31 июля.

Сейчас рабочие завершают укладку тротуарной плитки и в ближайшее время приступят к асфальтированию дорожек.

— Началась реконструкция стелы, каркас под облицовку готов. Напомню, навесную композицию отремонтируем прямо на месте. Стела останется серой, хотя изначально мы рассматривали другие варианты с цветом. Но было принято решение сделать памятник, гармонирующим с общим цветовым решением площади, — сказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Также на площади очистят барельеф от старого покрытия и покрасят. Уже в эти выходные приступят к ремонту навесной композиции и начнут устанавливать уличные светильники.