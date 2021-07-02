В Ярославле к 200-летию Николая Некрасова открыли выставку Фото: Мэрия Ярославля

К 200-летию русского поэта и писателя Николая Некрасова в Ярославле проходят различные мероприятия. Сегодня, 2 июля, в городе открылась выставка Всероссийского музея А.С. Пушкина, посвященная жизни и творчеству Н.А. Некрасова. В качестве экспонатов были представлены фотографии, документы и предметы быта писателя.

- Мы визуализировали известные факты из жизни Николая Некрасова, показали не только отдельные предметы, принадлежавшие ему, но и интерьеры его квартиры на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Здесь поэт прожил 20 лет, где активно работал, издавая журналы и открывая новые таланты, — рассказал директор Всероссийского музея имени А.С. Пушкина Сергей Некрасов.

Помимо выставки, 1 июля в Ярославле открылся международный научный конгресс «Некрасов в XXI веке». Его участники приехали к нам со всей России – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Великий Новгород, Северодвинск, Новосибирск и Иваново. В онлайн-формате к мероприятию присоединились некрасоведы из КНР, Германии, Италии, Болгарии, Казахстана и Литвы.