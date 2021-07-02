Актер ярославского ТЮЗа получил театральную премию «Золотая маска»

Ярославский актер ТЮЗа получил главную театральную премию страны «Золотая маска» Фото: Правительство Ярославской области

Народный артист России Виталий Стужев получил «Золотую маску». Церемония вручения российской национальной премии прошла в ярославском театре юного зрителя, где актер служит уже больше двадцати лет. Виталий Стужев получил награду в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

– Виталий Львович проделал большой путь в искусстве, исполнив десятки ярких ролей на сцене и в кино, состоялся как востребованный актер и педагог, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Профессионализм и преданность избранному пути позволили ему заслужить искреннее зрительское признание, стать одним из самых любимых и узнаваемых ярославских актеров.

Виталий Стужев сыграл в кино более двухсот ролей и работает на театральной сцене уже больше шестидесяти лет. Помимо этого, он - доцент кафедры актерского мастерства Ярославского театрального института, много лет занимается педагогической деятельностью.