Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2021 15:45

Актер ярославского ТЮЗа получил театральную премию «Золотая маска»

Ее вручили народному артисту России Виталию Стужеву
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ярославский актер ТЮЗа получил главную театральную премию страны «Золотая маска»

Ярославский актер ТЮЗа получил главную театральную премию страны «Золотая маска»

Фото: Правительство Ярославской области

Народный артист России Виталий Стужев получил «Золотую маску». Церемония вручения российской национальной премии прошла в ярославском театре юного зрителя, где актер служит уже больше двадцати лет. Виталий Стужев получил награду в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

– Виталий Львович проделал большой путь в искусстве, исполнив десятки ярких ролей на сцене и в кино, состоялся как востребованный актер и педагог, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Профессионализм и преданность избранному пути позволили ему заслужить искреннее зрительское признание, стать одним из самых любимых и узнаваемых ярославских актеров.

Виталий Стужев сыграл в кино более двухсот ролей и работает на театральной сцене уже больше шестидесяти лет. Помимо этого, он - доцент кафедры актерского мастерства Ярославского театрального института, много лет занимается педагогической деятельностью.