В Ярославле 34-летний мужчина обвиняется в убийстве брата

Ярославцу грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дзержинском районе Ярославля два брата 34 и 42 лет распивали медицинский спирт у себя дома. Позже между родственниками, как сообщили в прокуратуре, возник конфликт, в результате которого младший брат ударил старшего ножом в грудь.

- От полученной раны в области грудной стенки потерпевший скончался в больнице в этот же день.После преступления обвиняемый пытался скрыть орудие убийства, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Теперь ярославцу грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.