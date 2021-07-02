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Общество2 июля 2021 15:12

В Ярославле 34-летний мужчина обвиняется в убийстве брата

Во время произошедшего оба родственника были пьяны
Влада Красоткина
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Ярославцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Ярославцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дзержинском районе Ярославля два брата 34 и 42 лет распивали медицинский спирт у себя дома. Позже между родственниками, как сообщили в прокуратуре, возник конфликт, в результате которого младший брат ударил старшего ножом в грудь.

- От полученной раны в области грудной стенки потерпевший скончался в больнице в этот же день.После преступления обвиняемый пытался скрыть орудие убийства, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Теперь ярославцу грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.