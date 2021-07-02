В Ярославле из окна многоэтажки выпал 3-летний ребенок

Мальчик находился под присмотром взрослых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 июля в Ярославле произошло еще одно ЧП с детским травматизмом. 3-летний мальчик, который живет в Ленинском районе, был дома под присмотром взрослых, но это не помогло избежать беды.

Малыш оказался у окна четвертого этажа и облокотился на москитную сетку. Конечно, она не выдержала даже небольшого веса и выпала на улицу, а в след за ней ребенок.

- В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

По предварительной информации, мальчик упал на припаркованную во дворе дома Газель, что смягчило падение. На данный момент ребенок госпитализирован с травмами.