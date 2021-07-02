Ярославские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио

Российская болельщица на Олимпиаде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ярославские спортсмены примут участие в летних Олимпийских играх, которые проходят в этом году в Токио. Россию представят пловец на открытой воде Кирилл Абросимов и Анастасия Галашина, которая будет участвовать в стрелковом виде спорта. В предварительный состав сборной по художественной гимнастике включена Карина Метелькова.

- Всего, начиная с летних Олимпийских игр в Мехико 1968 года, обладателями высших наград стали 18 спортсменов из нашей области. Побеждали мы и в пулевой стрельбе, и в легкой атлетике, и в конном спорте, - отметил губернатор Дмитрий Миронов.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.