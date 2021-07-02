В Ярославской области увеличили число коек для пациентов с коронавирусом

Количество мест для пациентов с коронавирусом увеличилось до 2087. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 16 больницах Ярославского региона открыли дополнительные койки для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. В сумме количество мест для пациентов увеличилось до 2087. Сейчас из них уже занята 1691 койка.

- Состояние 194 пациентов крайне тяжелое и тяжелое на ИВЛ и кислородной поддержке. Состояние 1419 пациентов средней степени тяжести. 1167 пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией получают стационарное лечение, - рассказали в пресс-службе Здравоохранения Ярославской области.

Койки для пациентов предоставили в следующих медучреждениях.

В Ярославле:

- Госпиталь ветеранов войн - 180 коек;

- Инфекционная клиническая больница - 60 коек;

- Клиническая больница №2 - 182 коек;

- Клиническая больница №3 - 193 коек;

- Клиническая больница №9 - 200 коек;

- Клиническая больница им. Н.А. Семашко - 122 коек;

В Рыбинске:

- Городская больница №1 - 80 коек;

- Городская больница №2 им. Н.И.Пирогова - 70 коек;

- Городская больница № - 120 коек;

Гаврилов-Ямская ЦРБ - 40 коек;

Даниловская ЦРБ - 50 коек;

ЦРБ им.Соколова - 40 коек;

Переславская ЦРБ - 100 коек;

Тутаевская ЦРБ - 340 коек;

Ярославская ЦРБ - 200 коек;

Ростовская ЦРБ - 110 коек.