В Заволжском районе Ярославля начался ночной ремонт дорог

На данный момент подрядная организация работает на улице Борки. Фото: Мэрия Ярославля

В ночь на 2 июля в Заволжском районе Ярославля начался ремонт разбитых и неблагоустроенных дорог. На данный момент подрядная организация работает на улице Борки.

- Из-за суженной проезжей части ремонт на улице Борки проводится ночью. Это делается, чтобы избежать пробок, заторов и перебоев в движении общественного транспорта, - рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Дорожникам предстоит не только уложить новый асфальт, но и установить остановки общественного транспорта, дорожные знаки и бордюры, укрепить обочины, нанести разметку.