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Общество2 июля 2021 11:19

В Заволжском районе Ярославля начался ночной ремонт дорог

Работы идут на улице Борки
Влада Красоткина
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На данный момент подрядная организация работает на улице Борки.

На данный момент подрядная организация работает на улице Борки.

Фото: Мэрия Ярославля

В ночь на 2 июля в Заволжском районе Ярославля начался ремонт разбитых и неблагоустроенных дорог. На данный момент подрядная организация работает на улице Борки.

- Из-за суженной проезжей части ремонт на улице Борки проводится ночью. Это делается, чтобы избежать пробок, заторов и перебоев в движении общественного транспорта, - рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Дорожникам предстоит не только уложить новый асфальт, но и установить остановки общественного транспорта, дорожные знаки и бордюры, укрепить обочины, нанести разметку.