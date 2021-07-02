В Ярославской области вводятся новые ковид-ограничения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области, как и по всей стране, с каждым днем увеличивается число заболевших коронавирусом. В связи с этим в регионе ужесточаются меры безопасности.

- Теперь в выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в различных торговых комплексах, работать не будут.

- С 75% до 50 % снижается максимальная загрузка зрительных залов на концертах, а также в театрах и цирке.

- В магазинах в скором времени не будут обслуживать покупателей без масок и респираторов.

- До 14 июля рекомендуется привить первым компонентом не менее 60-ти % сотрудников гостиниц и всех организаций с круглосуточным проживанием людей, сферы культуры, общественного питания, бытового обслуживания, транспорта (в том числе такси), торговли, - сообщили в региональном оперштабе.

- До 7 августа – всех оставшихся организаций, оказывающих услуги населению.

- До 1 сентября вакцинацию следует пройти работникам сферы образования.