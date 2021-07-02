Ранее судима: 49-летнюю ярославну обвиняют в покушении на жизнь ее возлюбленного

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В коммунальной квартире в Ленинском районе Ярославля двое возлюбленных распивали алкоголь. Застолье шло непринужденно, но вдруг между парой произошла стычка, которая привела к кровавым последствиям.

- 49-летняя женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла потерпевшему удары в области бедра и шеи. От ударов мужчина получил раны, относящиеся по степени тяжести к легкому вреду, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Также прокуратурой было установлено, что обвиняемая уже была судима за преступления против жизни и здоровья. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.