Пикет за вакцинацию провел депутат муниципалитета Ярославля

ФОТО: Олег СМИРНОВ

Депутат муниципалитета Дмитрий Петровский, известный своими высказываниями «на злобу дня», провел одиночный пикет у Ярославского обкома КПРФ.

Петровский объясняет, что его волнуют пожилые люди, которые «к сожалению, не всегда адекватно» воспринимают информацию, а коммунисты, «эксплуатируя воспоминания об СССР, конвертируют их» в депутатские мандаты.

Петровский пояснил свои претензии к КПРФ.

Одна касается того, что коммунисты упрекают региональную и городскую власть в том, что она создала в регионе команду «варягов», но у них самих в списке кандидатов в депутаты Госдумы РФ оказался москвич и «знаменитый олигарх-застройщик» Роман Лябихов. «Почему это не рабочий, колхозник или представитель трудовой интеллигенции? Ведь в партии есть достойные ярославцы», - возмущается Дмитрий Петровский. И предполагает, что это сделано «не безвозмездно».

Далее он сделал предположение, что Лябихов будет «проводить различные застройки» в Ярославской области. В том числе - строить новый корпус инфекционной больницы, возводить который властям придется из-за того, что коммунисты возражают против обязательной вакцинации от коронавируса.

Петровский сказал, что сам он, как врач, выступает за то, чтобы ярославцы вакцинировались. И отметил, что устроить акцию его побудила прямая линия Президента, который во время нее назвал «подонками» тех, кто совершает преступления против пожилых людей, ветеранов.