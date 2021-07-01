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Общество1 июля 2021 17:38

С 1 июля беременные ярославны могут подать заявление на получение пособия

Оно составляет 5874 рубля
Полина Вачнадзе
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Выплата будет назначаться при соблюдении трех условий

Выплата будет назначаться при соблюдении трех условий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 июля беременные женщины Ярославской области могут получить ежемесячное пособие 5874 рубля 50 копеек. Выплата будет назначаться при соблюдении трех условий:

- срок беременности шесть и более недель,

- женщина встала на учет в первые 12 недель беременности,

- размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожиточный минимум в Ярославской области.

Заявление на получение выплаты можно подать в электронном виде на портале Госуслуг или по месту жительства в Пенсионный фонд. Рассмотрение займет 10 дней, в отдельных случаях может доходить до 30 дней.

- Если заявление подано в течение 30 дней с даты постановки на учет в медицинской организации, то пособие выплачивается с месяца постановки на учет, на не ранее 6 недели беременности. Если позже – с месяца обращения. Пособие выплачивается, начиная с 12 недели беременности и до месяца родов или прерывания беременности включительно, - пояснили в Управлении ПФР по Ярославской области.

И уточнили, что при подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, некоторые виды компенсаций и имущество семьи.