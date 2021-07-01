Жутко находиться дома: ярославцы попросили прокуратуру закрыть "похоронный" магазин

Запретить работу магазина пытаются с 2019 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одном из многоквартирных домов Ярославля открыли нетипичный магазин. Если обычно в такие магазинчики люди бегают за хлебом или молоком, то здесь жильцам предлагали приобрести гроб или венок.

Для многих такое соседство было жутковатым. Поэтому проживающая в этом доме ярославна обратилась за помощью в прокуратуру, чтобы ведомство проверило насколько законна торговля ритуальными товарами.

- В целях защиты интересов жителей на благоприятные условия проживания прокурор города обратился с исковым заявлением о запрете использовать нежилое помещение в целях размещения магазина ритуальных услуг. Однако суд отказал в исковом требование. Судебные инстанции пришли к выводу, что законодательство не содержит запрета по размещению магазинов ритуальных товаров, данная деятельность не относится к деятельности по оказанию ритуальных услуг, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Запретить работу магазина пытаются с 2019 года, но все безрезультатно. Только сейчас судебная коллегия по гражданским делам областного суда удовлетворила иск прокурора.