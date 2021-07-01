Жители Ярославской области за последние два дня перевели мошенникам более 3 миллионов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За последние два дня жители Ярославской области 13 раз попались на уловки мошенников. Потерпевшие перевели липовым работникам банков и правоохранительных органов от 15 тысяч до одного миллиона рублей.

46-летней жительнице Ростова Великого позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Она убедила женщину снять со счета 367 тысяч рублей и перевести ей. Помимо этого, потерпевшая по наставлению мошенницы заполнила онлайн-заявку для получения кредита в размере 950 тысяч рублей. После всей это операции женщина по указанию неизвестной перевела деньги на предложенные номера – более одного миллиона рублей, и лишилась его.

Другие обращения от граждан зарегистрированы в Дзержинском, Заволжском, Фрунзенском, Кировском районах Ярославля, а также в Гаврилов-Ямском районе. Среди пострадавших — люди разных возрастов и профессий: пенсионеры, медработники, работники образования, студенты, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.