Эксперты определили простые способы экономии трафика на смартфоне

За прошлый год россияне увеличили время использования мобильных приложений на 40% Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

По данным оператора Tele2, в 1,5 раза вырос и потребляемый абонентами нтернет-трафик. Вместе с представителями компании эксперты компании выбрали наиболее эффективные и простые способы, которые помогут снизить расход гигабайт.

Проверим настройки. Вы удивитесь, но в первую очередь экономить интернет вам поможет сам гаджет. Для этого в настройках необходимо зайти в раздел «Передача данных» и выбрать «Экономия трафика». Телефон запретит приложениям подключаться к Сети в фоновом режиме – то есть тогда, когда они вам не нужны.

Выберем оптимальное качество. Больше всего интернета обычно уходит на видео и музыку. Но и здесь есть выход. Если в настройках любого видеосервиса вы выберете более низкое разрешение картинки – 360 или 480, то на порядок снизите расход.

Отключаем автообновления. Да, обновлять приложения необходимо. Но иногда бывает так, что новые версии программ накатываются практически одновременно, и трафик буквально «улетает» за ночь. Чтобы избежать этого, в настройках укажите, что такие процессы телефон должен делать только в сети WiFi.

Еще один совет - умение экономно расходовать интернет – очень полезный навык. Но при этом важно знать еще один лайфхак для экономных. Трафик можно докупить по цене ниже, чем на тарифе. Если вы клиент Tele2, это доступно в приложении «Мой Tele2». Для этого открывайте раздел «Управление ГБ» и приобретайте остатки у других пользователей.