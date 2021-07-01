«Ростелеком» предложил ярославцам выгодные «Технологии контроля»

Изображение: ПАО «Ростелеком»

Жители Ярославской области получили возможность воспользоваться акцией «Ростелекома» «Технологии контроля» и подключить услуги домашнего интернета и видеонаблюдения на выгодных условиях. Для участников акции интернет обойдется дешевле по сравнению с базовым тарифом, а сервис «Видеонаблюдение» предоставляется в подарок на срок до двух лет.

Предложение действует для жителей многоквартирных домов на всей территории региона, а стать участником акции можно до конца июля, сообщает пресс-служба компании.

- Интернет в пакете с видеонаблюдением – наше эксклюзивное предложение. Думаю, что в первую очередь оно привлечет тех, кто часто уезжает на дачу или в командировки и хочет оставаться спокойным за свой дом. Посмотреть видео с камеры можно в любой точке мира, где есть интернет. Заинтересует сервис и родителей, ведь зачастую дети во время летних каникул остаются дома одни. Камера поможет не только увидеть, что происходит в квартире, но и поговорить с домашними. А благодаря участию в акции наши клиенты смогут два года бесплатно пользоваться сервисом ″Видеонаблюдение″, - рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.