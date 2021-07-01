Главный тренер ярославского «Шинника» рассказал, как Чемпионат Европы помогает в тренировках

Известны изменения и новшества в тренировках ярославских футболистов. Фото: ФК «Шинник» Ярославль

1 июня главным тренером ярославской футбольной команды "Шинник" стал Вадим Евсеев. С первых дней на новой должности Евсеев заявил, что работа с командой начинается прямо сейчас.

И вот уже известны изменения и новшества в тренировках ярославских футболистов. Тренер рассказал, что используют опыт матчей Чемпионата Европы в работе с «Шинником».

- Готовить команду к сезону во время Евро проще. И в то же время сложнее.

Турнир смотрим, обсуждаем. Более того, тренировочный процесс отчасти построен на увиденном. Разбираем в ходе тренировок прошедшие игры, указывая на требования современного футбола через конкретные эпизоды. Чемпионат наглядно показывает, как должны быть выстроены в команде взаимосвязи в атаке и обороне, - пишет Евсеев на своей странице в Инстаграме.

Вадим Евсеев понимает, что сперва в технической части тренировок могут быть ошибки, мастерство достигается не сразу, но главное усердие.

- Надо пытаться, тренировать, если делать это день изо дня, то в итоге получится.

Что еще им говорю: надо играть до конца, - заявил о своей позиции тренер.