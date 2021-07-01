Спортивную площадку в Тутаеве Ярославской области облюбовали бомжи

Спортивную площадку в Тутаеве облюбовали бомжи. ФОТО: Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области

30 июня уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин Побывал в Тутаевском районе, проверил места для игр детей и занятий спортом. И на одной из спортивных площадок в Парке отдыха обнаружил довольно неожиданное сооружение - лежбище бомжей. Люди без определенного места жительства соорудили себе лежанку из матов среди турников.

- В очередной раз обращаюсь в адрес глав муниципальных образований о необходимости мониторинга мест массового пребывания детей: детских площадок, мест для купания, в целях соблюдения безопасности несовершеннолетних, - сказал Михаил Крупин.

В адрес главы Тутаевского района направлено заключение о выявленных «недостатках». И в «мирное» время такое соседство бомжей и детей может быть чревато для последних, а в условиях пандемии становится опаснее в разы.