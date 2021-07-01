Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 июля 2021 года: за сутки умерли четыре человека, 140 заболели

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 43 976 (+140)
Всего заражений в России: 5 538 142 (+23 543)
Умерли в Ярославской области: 710 человек (+4)
Умерли в России: 135 886 (+672)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Массовые мероприятия отменены до 15 июля
Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых