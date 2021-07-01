Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 июля 2021 года: за сутки умерли четыре человека, 140 заболели

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 43 976 (+140)

Всего заражений в России: 5 538 142 (+23 543)

Умерли в Ярославской области: 710 человек (+4)

Умерли в России: 135 886 (+672)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Массовые мероприятия отменены до 15 июля

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых